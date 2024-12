Portugal, Espanha e Marrocos vão organizar o próximo Campeonato do Mundo de 2030. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no congresso extraordinário da FIFA, por Gianni Infantino, presidente do organismo. O líder do futebol mundial confirmou apenas algo que já se sabia, dado que esta candidatura era a única que foi a votos.

Irá jogar-se apenas na Europa e em África?

Não. Além dos jogos na Península Ibérica e em África, neste caso Marrocos, irão ser realizados três jogos na América do Sul.

As três partidas decorrerão na Argentina, Paraguai e Uruguai, para celebrar os 100 anos do primeiro Campeonato do Mundo, que se jogou em 1930.

E que jogos haverão em Portugal?

Ainda não se sabe ao certo quantos jogos serão disputados em Portugal, apenas os recintos que vão receber a competição.

Os três estádios portugueses que irão acolher partidas serão o Estádio da Luz, o Estádio José Alvalade, ambos em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto. O recinto do Benfica, o único com mais de 60 mil pessoas, irá receber uma meia-final.

"O Estádio da Luz é o único dos estádios portugueses que tem condições para receber uma meia-final. O resto são decisões da FIFA. O que nós colocámos na nossa candidatura é que nos candidatávamos para receber uma meia-final e essa meia-final só pode ser no Estádio da Luz", disse António Laranjo, líder da comissão organizadora.

Como foi recebida a notícia?

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, foi um dos primeiros a reagir, revelando-se orgulhoso pela escolha da FIFA.

"É uma grande alegria e um orgulho enorme saber que o meu país vai receber o Campeonato do Mundo de 2030 e que a seleção de Portugal vai poder jogar em casa e perante os seus adeptos os jogos de uma tão importante competição", disse.

Também Luís Montenegro, Primeiro-ministro, revelou a sua satisfação. "É com muito orgulho que vejo o nosso País ser palco do Mundial 2030! Portugal, Espanha e Marrocos, unidos pela geografia, pela história — e pela paixão pelo Futebol! Vamos, juntos, fazer uma grande festa do desporto", escreveu o Primeiro-Ministro nas redes sociais.

Gianni Infantino, homem forte da FIFA, também demonstrou entusiasmo pela candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos. "É um dossier fantástico. Em 2030, cumprir-se-ão 100 anos desde a primeira edição do Mundial, no Uruguai, e que melhor maneira haveria de celebrar esta ocasião do que um Mundial em seis países, três continentes, com 104 jogos que serão épicos? O mundo vai parar para festejar o centenário do Mundial e, em 2034, teremos o primeiro Mundial do novo centenário e um Campeonato do Mundo espetacular", disse Gianni Infantino.

Serão feitos investimentos nos estádios?

Sim, mas não será gasto muito dinheiro.

"Os três estádios de Portugal são estádios que estão preparados desde há muito. Já tiveram provas disso com finais da Liga dos Campeões, por exemplo, em que são eventos que se podem equiparar até a uma meia-final e, portanto, não há necessidade de fazer grandes investimentos por via daquilo que é o Mundial", revelou António Laranjo.

André Villas-Boas, presidente do FC Porto, também já falou sobre este assunto, confirmando, ainda assim, grandes melhorias no recinto.

"Em 2030, contamos fazer grandes melhorias na infraestrutura do Estádio do Dragão, em conjunto com a Ithaka, tudo vai ser melhorado em termos de experiência no Estádio do Dragão, com melhoria nos camarotes e nas áreas de hospitalidade. O Mundial será importante para o FC Porto, para a cidade do Porto, temos todo o interesse em colaborar com a Federação para a organização do Mundial", afirmou.