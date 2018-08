A Infraestruturas de Portugal anunciou hoje que a greve nos comboios prevista para segunda, quarta e sexta-feira será desconvocada, na sequência de várias reuniões realizadas na Secretaria de Estado das Infraestruturas.

“Após várias reuniões que decorreram na Secretaria de Estado das Infraestruturas nos últimos dias, foi possível estabelecer um acordo conjunto” com a Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário” (APROFER), lê-se num comunicado da Infraestruturas de Portugal.

Na nota é referido que ficou estabelecido que a APROFER “irá promover a desconvocação da greve” que estava prevista para os próximos dias 27, 29 e 31 de agosto.

“A Infraestruturas de Portugal congratula-se com o resultado destas negociações, o que permite assegurar a normalidade do serviço ferroviário”, lê-se no documento.

Em causa estão três dias de greve convocadas pela APROFER à prestação de trabalho nos Centros de Comando Operacional de Porto, Lisboa e Setúbal para segunda-feira (dia 27), quarta-feira (29) e sexta-feira (31 de agosto), com implicações nos comboios de passageiros e de mercadorias.

Na sexta-feira, a CP – Comboios de Portugal e a Fertagus admitiram que as paralisações levariam a “fortes perturbações” na circulação ferroviária, apesar de haver serviços mínimos.

Os trabalhadores da IP reivindicam o reconhecimento das carreiras de supervisão, melhorias salariais e que o Governo tenha uma “postura de boa fé” na negociação coletiva, de acordo com os pré-avisos de greve.

São abrangidos os operadores ferroviários CP, Fertagus (comboio que liga Lisboa a Setúbal, atravessando a ponte 25 de Abril), Medway e Takargo (ambas empresas ferroviárias de mercadorias).