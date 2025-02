A eleição será feita ‘online’ e começa às 09:00, mas os resultados só serão anunciados por volta das 13:00 no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde termina hoje a IX Convenção Nacional da IL.

Depois do anúncio dos resultados, a convenção encerra com o discurso do novo presidente. Rui Rocha já afirmou que, caso seja reeleito, irá anunciar nessa ocasião o candidato que a IL vai apoiar nas eleições presidenciais de 2026.

Além da próxima Comissão Executiva (e respetivo presidente), os membros irão também votar na composição de todos os órgãos nacionais da IL para os próximos dois anos: Conselho Nacional, Conselho de Fiscalização e Conselho de Jurisdição.

A líder parlamentar da IL, Mariana Leitão, tem sido apontada como possível candidata mas as eleições presidenciais de 2026 não foi tema no primeiro dia da convenção.

Apenas o deputado da IL Rodrigo Saraiva, cujo nome também tem sido falado para as presidenciais, se referiu ao assunto para afastar essa possibilidade.

“O meu nome até apareceu em sondagens pela primeira vez. Vocês, como sabem, eu gosto muito de Belém, mas gosto mais do Estádio de Belém do que do Palácio de Belém”, ironizou Rodrigo Saraiva, por ser adepto do clube de futebol Belenenses, que joga no Restelo, em Belém.

No sábado, primeiro dia da IX Convenção Nacional, Rui Rocha interveio duas vezes, deixando em ambas as ocasiões várias críticas ao Governo da Aliança Democrática (AD), que acusou de “publicidade enganosa” e de apresentar um plano que “não está a funcionar”.

Prometendo que a norma da IL será apresentar-se a eleições sozinha, Rui Rocha desafiou os membros da IL a “combater o populismo” também internamente, deixando críticas implícitas a Rui Malheiro, que o tinha previamente acusado de nepotismo.

Já Rui Malheiro, no único discurso que fez, apelou a uma renovação do partido que promova a valorização das bases, respeite a diversidade de opiniões e não veja na pluralidade um obstáculo, mas uma força.

“Durante esta campanha tivemos o privilégio de conversar com muitos dos nossos membros em diversos núcleos. A mensagem foi clara: o partido precisa de estar mais próximo de quem faz o liberalismo acontecer no dia-a-dia”, disse.

Esta será apenas a segunda vez na história da IL em que haverá uma disputa interna pela liderança do partido, depois de, em 2023, Rui Rocha ter ganho as eleições internas com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro e José Cardoso.