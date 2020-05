Segundo a notícia da revista Sábado, citada no comunicado, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto e coordenador regional do Centro do Estado de Emergência, terá “metido uma cunha" a um laboratório privado, pertencente a um ex-sócio do governante para fazer testes à covid-19 nos lares de Viseu.

Ao Correio da Manhã, de acordo com a IL, o secretário de Estado afirmou “que nunca deu qualquer indicação”, depois de numa nota do Ministério da Educação afirmar ter referido o laboratório “sempre, pela importância da capacidade instalada que permitia dar uma resposta célere à operação”.

Na quarta-feira, prossegue o comunicado, “foi também noticiado pelo Observador que o Secretário de Estado contratou um apoiante e militante do PS para motorista durante pandemia”, um militante que “apoia o governante na corrida à distrital socialista e que em 2013 foi a tribunal por conduzir com álcool”.

“Esta não é a primeira vez que o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude vê a legalidade e ética da sua atividade questionada, já que no passado acumulou durante 22 meses os cargos incompatíveis de governante e de gerente numa empresa”, acusa ainda a Iniciativa Liberal.