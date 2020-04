“Assusta-nos o senhor Presidente da República já nos estar a avisar que um próximo estado de emergência poderá ter que ser mantido para permitir determinado tipo de sistemas de rastreio e vigilância”, disse João Cotrim Figueiredo, em declarações aos jornalistas no final da reunião com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

De acordo com o deputado único, “com a Iniciativa Liberal não passará em claro uma tentativa de trocar liberdades individuais por sistemas de vigilância para os quais há alternativas que não ferem a privacidade e a liberdade das pessoas”.

Instado a concretizar, Cotrim Figueiredo apontou que na reunião “não se foi ao detalhe de qual seria o sistema”, mas assinalou que Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu que “talvez se prolongasse” o estado de emergência “porque, para além das medidas de contenção, há medidas de vigilância e de rastreio que podem ferir a Constituição”.

“Se está já a preparar o ambiente para que haja medidas draconianas de controlo sobre as pessoas, assumam elas as formas que assumirem, e preparar o povo português para um estado de emergência só para esse efeito, a nós assusta-nos bastante”, vincou.

Na ótica do deputado, “há várias formas de garantir o chamado ‘contact tracing’ [rastreamento da localização de pessoas que poderão ter estado em contacto com infetados com covid-19] sem violar a privacidade das pessoas e a parte que seja mais intrusiva, fazê-la apenas por adesão voluntária”.