Oito meses após o último jogo, arrancou esta terça-feira a temporada 2022/2023 do campeonato ucraniano de futebol. A capital da Ucrânia, Kiev, foi o local escolhido para o primeiro embate da nova época, com o Shakhtar Donetsk a receber o Metalist num confronto de grandes emoções.

Esta quarta-feira celebra-se o Dia Nacional da Bandeira da Ucrânia e em jeito de homenagem, ambas as equipas entraram em campo com bandeiras com as cores nacionais, a que se seguiu uma mensagem do presidente Zelensky.

Com as equipas já perfiladas em campo, foi então a vez de prestarem um minuto de silêncio a adeptos, atletas e pessoas ligadas ao desporto que já faleceram devido à guerra. A seguir a esta pequena homenagem, um jovem soldado, que foi ferido na guerra, subiu ao relvado para dar o pontapé de saída no campeonato ucraniano. Demasiada emoção que levou a que alguns jogadores do Shakhtar e do Metalist chorassem neste momento que ficará na história.