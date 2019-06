O ex-ministro das Finanças do Governo de José Sócrates prosseguiu, citando uma notícia da época, que referia que Fernando Pinhal tinha garantido no parlamento que via "com naturalidade a transferência de Carlos Santos Ferreira da Caixa Geral de Depósitos para o BCP".

"E, olhando para a lista candidata encabeçada pelo doutor Santos Ferreira, eu não vejo a minha assinatura nesta lista. Eu vejo a assinatura do dr. Filipe Pinhal a subscrever a candidatura do dr. Santos Ferreira ao BCP", rematou Teixeira dos Santos.

Aos deputados, o ex-governante garantiu: "Gostaria de deixar muito claro que não houve qualquer envolvimento da minha parte, do Ministério das Finanças e que, eu saiba, do Governo nesta matéria".

"Foram as circunstâncias associadas ao facto de o dr. Filipe Pinhal estar, juntamente com outros, sob investigação do Banco de Portugal por ilícitos considerados graves que impediu que a sua lista avançasse", lembrou o ex-ministro.

Teixeira dos Santos acrescentou que esse facto levou a que "tivesse havido a necessidade de formular uma lista alternativa, lista essa que foi a do dr. Santos Ferreira, apoiada pelos acionistas e apoiada pelo próprio Filipe Pinhal".

Na audição parlamentar de Filipe Pinhal, em 11 de junho, no âmbito desta comissão parlamentar de inquérito, o ex-administrador do BCP classificou Vítor Constâncio (antigo governador do Banco de Portugal), Fernando Teixeira dos Santos e José Sócrates de "triunvirato que deitou a bênção" sobre as operações que envolveram o BCP.

Em reação, Vítor Constâncio considerou, no dia seguinte, que as declarações feitas no parlamento pelo ex-administrador do BCP Filipe Pinhal são caluniosas e não têm qualquer credibilidade.

Numa nota enviada à agência Lusa, Vítor Constâncio, também ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, acusa Filipe Pinhal de ser "uma pessoa sem qualquer credibilidade" e classifica as suas declarações como "calúnias", recordando que este antigo responsável do BCP já foi "condenado pelos tribunais criminais e em processos do Banco de Portugal e da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, por crimes cometidos no BCP".