Em declarações à Lusa, em maio deste ano, aquando dos seis meses passados sobre o acidente, fonte policial referiu que a investigação estava em curso e que o objetivo era que pudesse estar “terminada o quanto antes”, mas frisou que, como se trata de “matérias complicadas e que podem envolver diversas entidades, requer especial cuidado”.

À margem do processo judicial, os 19 familiares e herdeiros das vítimas mortais da derrocada da estrada 255 em Borba receberam as indemnizações do Estado, num total de 1,6 milhões de euros, segundo revelou à Lusa fonte do Ministério das Finanças.

As ordens de transferência das indemnizações, num valor global de 1.626.706 euros, proposto pela Provedora de Justiça Maria Lúcia Amaral e aceite pelos 19 familiares e herdeiros das cinco vítimas mortais, foram concluídas no final de junho, tendo os montantes ficado disponíveis nas respetivas contas, indicou a fonte.

Este mecanismo extrajudicial foi aprovado pelo Governo, em Conselho de Ministros extraordinário, em 27 de dezembro de 2018, e o pagamento de indemnizações salvaguarda que, caso se verifique o apuramento de responsabilidades de terceiros, estes devem restituir os valores ao Estado.