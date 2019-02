"A mim preocupa-me nesta fase da vida da EDP o futuro da empresa. [...] Tem hoje, depois de um longo processo de privatização, muitos acionistas estrangeiros e poucos portugueses. É uma empresa detida sobretudo por capital estrangeiro. É uma empresa muito exposta ao mercado de capitais e à sensibilidade dos investidores internacionais", declarou Luís Amado, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, desde abril de 2018, manifestou o desejo de que a comissão conclua o seu trabalho, elabore o relatório e daí se extraiam as "devidas consequências".

"A nossa preocupação é passar esta página da vida da EDP. [...] Era bom que o ruído à volta da EDP fosse ultrapassado, o ruído sobre a imagem de uma empresa cotada, com acionistas que se inquietam com a situação em que a empresa está imersa, […] para poder voltar a ser uma marca de referência no setor elétrico europeu, e nas energias renováveis, em particular", declarou.

Questionado pelo deputado do PSD António Topa sobre os problemas que disse terem de ser resolvidos, quando assumiu funções na liderança do CGS, Luís Amado explicou que se referia então "aos problemas regulatórios, que foram identificados e estão a ser objeto permanente de interação entre a empresa e os diferentes departamentos do Governo".