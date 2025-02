A situação foi “prontamente solucionada pela Direção Regional das Obras Públicas, com o apoio da empresa Tecnovia, empreiteiro que procede à melhoria do referido caminho”, sendo que a empreitada de beneficiação desta via “continuará a decorrer dentro da possível normalidade", visando a "melhoria das condições de circulação e uma alternativa viável à estrada regional”.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, se encontra “acima dos valores normais de referência”, tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Entretanto, a empreitada de estabilização do talude da Estrada Regional do Raminho está na fase final do respetivo processo administrativo de adjudicação, para posterior envio ao Tribunal de Contas, segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano.

A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas alertou, entretanto, para o facto de “toda aquela área, nas condições atuais, apresentar vários indícios de insegurança para pessoas e bens, em virtude dos efeitos da crise sismovulcânica que se regista no vulcão de Santa Bárbara desde 2022, agravados pelas condições atmosféricas adversas dos últimos meses”.

Em dezembro de 2024, o nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara baixou de V3 (confirmação de reativação do sistema) para V2 (possível reativação do sistema), revelou, então, o Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores.

“O Gabinete de Crise decidiu baixar o nível de alerta vulcânico no Vulcão de Santa Bárbara para V2”, lê-se num comunicado publicado, na altura, na página da internet do IVAR e do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).