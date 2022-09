"Apesar de ainda não ter sido declarado o fim da pandemia de COVID-19, a positiva evolução do padrão epidemiológico da doença em Portugal justifica a interrupção da operação do sistema STAYAWAY COVID", pode ler-se na mensagem publicada no site da app.

"A aplicação e os seus servidores de suporte deixarão de estar disponíveis, pelo que sugerimos a desinstalação da app STAYAWAY COVID", é ainda referido.

Na nota divulgada, os criadores deixam também um agradecimento "a todos que, aderindo à rede de rastreio digital de contactos, contribuíram para o combate à proliferação do vírus".

A aplicação móvel, lançada no dia 1 de setembro de 2020, permitia rastrear, de forma rápida e anónima, as redes de contágio por covid-19, informando os utilizadores que estiveram nos últimos 14 dias no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus.