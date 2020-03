“Tendo os professores do EPE [Ensino Português no Estrangeiro] como primeiros destinatários, a formação está também disponível para docentes em geral, fornecendo um apoio à adaptação para a modalidade de ensino ‘online’ em que primordialmente se desenvolve, no momento, a sua ação”, diz o IC num comunicado.

O curso, intitulado “Do presencial para o ‘online’ — guia de apoio à rede EPE”, estará disponível na plataforma de ‘e-learning’ do IC a partir de hoje.

Este guia, “de frequência gratuita e certificado como Ação de Formação de Curta Duração (6 horas de trabalho)”, está dividido em três moldes, todos com duas horas de duração.

Implicações didáticas na passagem ao ensino ‘online’, ferramentas ‘web’ síncronas e assíncronas e ferramentas ‘mobile’ serão os temas abordados neste curso.

