Por seu lado, o presidente da ENB considera que "com este projeto dá-se mais um passo no objetivo de ser criada uma rede de conhecimento dos bombeiros e de outros agentes de Proteção Civil na região da Guarda".

A Pós-Graduação em "Média e Proteção Civil", certificada pelo IPG e pela ENB, terá a duração de dois semestres e está prevista que arranque no início de 2020.

A formação irá permitir analisar contextos de prevenção, fazer planeamento de riscos, dar respostas face a catástrofes ou crises de emergência e comunicar de forma rápida e transparente com os órgãos de comunicação social - um dos principais canais de difusão de informação para a população.

As aulas serão lecionadas pelos professores do IPG em conjunto com os profissionais da ENB e da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda.

Parte da formação está prevista nas instalações da ENB em Sintra e Lousã, para um maior contacto com os equipamentos ligados à proteção civil e para troca de experiências com os profissionais que atuam diariamente no terreno.

"Trata-se de uma pós-graduação pioneira, que potencialmente irá ser frequentada maioritariamente por bombeiros", salienta Paulo Amaral, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, salientando que o acesso àquela formação "será sempre uma mais-valia para todos em caso de catástrofe".

O lançamento da pós-graduação insere-se num protocolo de colaboração entre o IPG e a ENB, que vai ser assinado na terça-feira, na Guarda, pelas 14:30, com a presença da secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

O protocolo inclui o desenvolvimento de projetos de formação superior, a realização de colóquios e de congressos nas duas entidades, e também o apoio a estágios e à realização de projetos de investigação.