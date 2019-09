Em 2016, Portugal registou perto de 12 mil episódios de internamento de enfarte agudo do miocárdio, enquanto o número total de internamentos por doenças do aparelho circulatório ultrapassou os 110 mil. Os peritos estimam ainda que, por dia, 30 pessoas morram por morte súbita cardíaca.

Contudo, o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia vinca que a insuficiência cardíaca não tem de ser uma sentença, podendo antes ser encarada como uma “oportunidade de esperança e de futuro”.

“Este ano elegemos como lema o “Coração de Esperança”. Sendo a situação de doença cardíaca reconhecida e identifica, pelos médicos de família por exemplo, temos, os especialistas, as ferramentas terapêuticas e os dispositivos necessários que podem melhorar a qualidade e prolongar a vida das pessoas”, frisa Vítor Gil.

O cardiologista avisa, no entanto, que as pessoas devem estar atentas a cansaço extremo ou exagerado, a faltas de ar ou desmaios, que podem significar doenças cardiovasculares.

“Não devem esperar que passe, devem procurar ajuda médica”, indicou.

Pegando no lema da esperança, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia vai promover no domingo, em conjunto com a Associação Coragem (de crianças com problemas cardíacos) a pintura de “um grande coração de esperança” no centro cívico de Carnaxide, em Oeiras.

Também no domingo de manhã, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e a Fundação Portuguesa de Cardiologia vão assinar um protocolo que confere à Fundação o estatuto de organização afiliada da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Assim, surgirá um conselho estratégico constituído por membros das duas instituições para planear as ações conjuntas.

Ainda para assinalar o Dia Mundial do Coração, haverá no domingo à tarde iniciativas de promoção de atividades saudáveis junto à Torre de Belém, em Lisboa. O dia comemorativa terminará com a iluminação da Torre de Belém de vermelho, a par de outros monumentos a nível mundial.