Foi há dez anos que tudo começou em Espanha. A partir daí, um dos objetivos da Universidade Europeia tem sido premiar projetos que, de alguma forma, impulsionem e criem impacto na sociedade. Contando com esta edição, já foram 100 os jovens reconhecidos — de mais de 40 localidades espanholas — e cerca de 95% destes continuam com os seus projetos em curso.

Eureqa 3D

Jesús Corbacho é o responsável pelo projeto Eureqa 3D, um serviço de impressão a três dimensões especializado para o setor da saúde. Através deste sistema é possível ajudar os cirurgiões a prepararem-se melhor para as cirurgias de fraturas, uma vez que podem estudar a fratura com uma cópia idêntica ao osso do paciente antes da intervenção.

CerQana

Fundada por Alfonso Escriche, a CerQana é uma startup que pretende incentivar a autonomia e a inclusão de idosos ou dependentes, adaptando qualquer smartphone às necessidades específicas de cada pessoa. Além disso, é possível acrescer funcionalidades que permitem que a família ou os cuidadores cuidem remotamente da sua segurança.

BiziPoz

Eider Etxebarría criou a BiziPoz, que significa “viver com alegria” em basco. Esta startup promove o empreendedorismo com impacto social entre pessoas com mais de 55 anos, através da prática: organizam oficinas dinâmicas para pequenos grupos, sendo que nos últimos dois meses já participaram mais de 417 pessoas.

Magea Escuela Activa

IBone Valerdi é a responsável pela Magea Escuela Activa, um projeto de educação infantil e primária num ambiente rural. A ideia baseia-se em três pilares: neuroeducação, educação ativa e legislação educacional. Com isto, o objetivo é oferecer uma educação de qualidade através do comportamento emocional, contacto com a natureza e respeito pela individualidade.

Desayuna Salud

Desayuna Salud foi desenvolvida por Odalid Molina e pretende ser um projeto de promoção e prevenção da saúde, nomeadamente no que diz respeito a distúrbios alimentares, como a anorexia. Assim, o "Breakfast Health" promove uma educação nutricional, emocional e experimental que foca a importância de uma dieta saudável para o crescimento saudável, junto das crianças.

Erudit Education

Alejandro Martínez criou a startup Erudit Education, um projeto que pretende facilitar a integração dos estudantes no mercado de trabalho, através de uma “impressão digital” de habilidades que os acompanha num estágio formativo. Por isso, todas as informações recolhidas são agrupadas e são detetadas habilidades inatas nos alunos.

Asociación Pitote

A Asociación Pitote foi criada por Almudena Sánchez e pretende ser o motor de mudança na sociedade para que se reconheçam todas as pessoas, independentemente de qualquer deficiência que possam ter. Esta associação é formada por famílias e jovens com diferentes incapacidades e procura o desenvolvimento dos participantes através de atividades desportivas, de lazer, educação e empreendedorismo.

Ni cuentos con perdices ni novelas rosas

Este é um projeto coeducacional fundado por Loola Pérez que apresenta dois pilares: educação em igualdade e educação afetivo-sexual. Contra os estereótipos de género, este projeto promove o desenvolvimento de capacidades sociais e uma boa relação entre os adolescentes.

Mysocialfit

Daniel Rodríguez criou o Mysocialfit, uma startup que pretende tornar mais acessível o exercício físico, uma vez que coloca em contacto profissionais de desporto com pessoas que desejam fazer alguma atividade física. O projeto conta já com uma comunidade de mais de 8 mil utilizadores.

Projetos portugueses na semana de formação em Madrid

Explicame.pt

Desenvolvido por André Ferreira dos Santos, o Explicame.pt é uma plataforma aberta à comunidade estudantil que valoriza o trabalho e dedicação de explicadores. Com este projeto, qualquer aluno pode aprender, em qualquer lugar e sem limitações, encontrando a ajuda perfeita para promover o seu sucesso através de uma comunidade.

Just a Change

Fundado por António Maria Horta e Costa Ravara Bello, o Just a Change pretende mobilizar voluntários para a reconstrução de casas de famílias em situações de pobreza, de forma a transformar a vida das pessoas.

APAC Portugal

Duarte Sousa Pires Abrantes da Fonseca criou a APAC Portugal. O principal objetivo é a promoção de programas de reinserção de reclusos e antigos reclusos, com vista à diminuição da reincidência criminal. Existem também ações de advocacy e promoção de um evento anual que permite combater o estigma da sociedade em relação ao estatuto de recluso e antigo recluso.

Menos

João Duarte criou o Menos, que tem como missão estabelecer o microempreendedorismo como solução para o desemprego, combinando a tecnologia, o empreendedorismo e uma rede de mentores especializados e práticas simplificadas de startups de alta tecnologia.

Revolução das Minhocas

Pierre Del Cos pensou na Revolução das Minhocas como uma forma de ajudar os cidadãos e organizações a reduzir a pegada ecológica dos resíduos orgânicos, fornecendo sistemas de compostagem com minhocas, fertilizantes de minhocas e organizando formações de vermicompostagem.

O programa JES em Portugal

A primeira edição do Programa JES (2018) foi promovida pela Universidade Europeia, pela Laureate International Universities, International Youth Foundation, Forum Estudante e pela Ashoka Portugal.

Em Portugal estiveram em avaliação 44 projetos empreendedores de caráter social e ambiental que foram analisados por especialistas desta área. O desafio foi dirigido a jovens entre os 18 e os 29 anos, fundadores ou cofundadores de iniciativas que procuram a transformação social baseada na equidade, justiça e na proteção do meio ambiente.

Os critérios de eleição basearam-se na capacidade de liderança, impacto social, sustentabilidade e visibilidade dos projetos e dos seus jovens líderes que atuam como personalidades inspiradoras de uma sociedade melhor.

