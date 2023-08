“Desde 10 de agosto, 29 pessoas morreram, como resultado dos desastres ocorridos na província de Hebei”, informou a televisão estatal CCTV.

Dezasseis pessoas continuam desaparecidas, acrescentou a mesma fonte.

Pelo menos 33 pessoas, incluindo dois membros de equipas de resgate, morreram em Pequim, no final do mês passado, quando a capital chinesa registou as chuvas mais intensas dos últimos 140 anos.

Também a província de Jilin, no nordeste do país, registou mais de uma dezena de mortos, na semana passada, após chuvas torrenciais.

Milhões de pessoas em todo o mundo foram atingidas por fenómenos de clima extremo, incluindo ondas de calor prolongadas, nas últimas semanas. Os cientistas dizem que estes eventos estão a ser exacerbados pelas alterações climáticas.

Durante uma visita a pessoas afetadas pelas inundações, na semana passada, o secretário do Partido Comunista na província de Hebei, Ni Yuefeng, disse que os reservatórios de águas pluviais de Hebei deviam “ser bem aproveitados” para “reduzir a pressão sobre Pequim em termos de controlo de enchentes”, servindo como um “fosso”.

A imprensa estatal chinesa elogiou os esforços do governo para mitigar os danos causados pelas enchentes e destacou histórias de ajuda mútua entre vizinhos e autoridades altruístas que trabalharam incansavelmente em operações de resgate.

Partes inteiras de Zhuozhou, uma cidade de Hebei, situada na fronteira com Pequim, ficaram submersas. Campos, comércio e casas foram cobertos por dois metros de água.

Acredita-se que a gestão dos reservatórios de retenção de águas pluviais pelas autoridades locais, que prometeram limitar as inundações em Pequim, aumentou o fardo para a província.

Na quarta-feira, o Governo chinês disse que vai alocar mil milhões de yuans (126 milhões de euros) em compensação para as vítimas.

Este fundo vai cobrir “danos sobre plantações, fazendas de animais e aves, florestas, casas e máquinas agrícolas”, segundo a imprensa estatal.

As seguradoras de Pequim pagaram pelo menos 380 milhões de yuans (48 milhões de euros) pelos prejuízos causados pelas chuvas recentes.

Chuvas fortes são esperadas novamente este fim de semana, quando a tempestade tropical Khanun se aproximar da China, depois de atingir o Japão e depois a Península Coreana.

Os meteorologistas alertaram para o risco de inundações nas regiões montanhosas do sudoeste da China, especialmente na província de Sichuan.

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência de uma inundação repentina a sudoeste de Chengdu, a capital de Sichuan.