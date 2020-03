A falta de suficiente supervisão da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e as falhas contratuais entre o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Babcock constam do relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, ao acidente com o helicóptero do INEM que colidiu com uma torre na Serra de Santa Justa, Valongo, distrito do Porto, em dezembro de 2018, causando a morte aos quatro ocupantes.

O contrato em vigor para a prestação do serviço de Helicópteros de Serviço de Emergência Médica (HEMS) determina que a Babcock “deveria ter instalado um sistema de seguimento da aeronave que permitisse o acompanhamento e execução das missões em tempo real pelo contratante [INEM]” público.

“O referido sistema não foi instalado na aeronave pelo operador, nem verificado pelo contratante”, diz o relatório.

O contrato de cinco anos, adjudicado em junho de 2018, estipula também que a Babcock deverá garantir que o INEM tem acesso às informações e dados da operação, dos riscos e das ações de mitigação sobre o serviço contratado.