Um grupo de investigadores que junta especialistas do Sunnybrook Research Institute, da McMaster University e da Universidade de Toronto, todas instituições canadianas, revelou que foram hoje dados passos importantes na busca por uma vacina pelo novo coronavírus.

Os especialistas das três instituições do Canadá informaram que conseguiram isolar o vírus (clinicamente conhecido por SARS-CoV-2), responsável pela pandemia Covid-19, de forma a que cientistas em todo o mundo possam agora desenvolver melhores testes e tratamentos para o mesmo, para além da busca por uma vacina.

“Precisamos de peças-chave para desenvolver soluções para esta pandemia”, referiu Samira Mubareka, uma das investigadoras responsáveis pelo avanço, ao site do Sunnybrook Research Institute. Segundo a mesma, em declarações produzidas no site da instituição, as “soluções a longo prazo virão de investigação essencial feita a este novo vírus”.

Arinjay Banerjee, da investigador da McMaster University, revelou a importância da colaboração entre especialistas nos tempos que vivemos. “Agora que isolamos o SARS-CoV-2, podemos partilhar a informação com outros investigadores e continuar este trabalho de equipa", acrescentando ainda que "quanto mais vírus forem sendo disponibilizados [para investigação] desta forma, mais podemos aprender, colaborar e partilhar”.

O grupo de investigadores responsáveis por este avanço inclui a Samira Mubareka e o Dr. Rob Kozak (ambos do Sunnybrook Research Institute e da Universidade de Toronto), bem com Arinjay Banerjee e Karen Mossman da McMaster University.

É expectável, contudo, que uma vacina segura chegue apenas num período superior a 12 meses, como referiu ao New York Times o responsável da CEPI, fundação que desenvolve projetos de investigação independente na busca por vacinas contra doenças infectocontagiosas emergentes.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 5500 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 147 mil pessoas, com casos registados em mais de 130 países e territórios. Mais de 71 mil dos infetados já recuperou.