Foi em 2016 que a equipa de investigação do CIIMAR, centro da Universidade do Porto sediado em Matosinhos, participou, pela primeira vez, no programa internacional de monitorização do Ártico liderado pelo Instituto Polar Norueguês (NPI) – o ‘MOSJ — Environmental Monitoring of Svalbard and Jan Mayen – que decorre há cerca de 20 anos.

Desde então, várias têm sido as “alterações” observadas pela equipa de investigadores. Se algumas se têm vindo a tornar percetíveis a “olho nu”, como o degelo dos glaciares ou o aumento das temperaturas, outras “nem tanto”, como é o caso das várias comunidades biológicas que coabitam nas profundezas do oceano.

“Temos vindo a assistir a uma perda do glaciar [Kongsfjorden] anual, que é visível. Quando estamos a amostrar, estão sempre a cair blocos de gelo e estamos sempre a assistir a mini ‘tsunamis’. Isto não se vai recuperar”, afirmou, em entrevista à Lusa, Catarina Magalhães, a líder da equipa do CIIMAR no âmbito deste programa.

Há cerca de duas semanas, a equipa da área da microbiologia do CIIMAR embarcou na expedição que, à semelhança das edições anteriores do programa, decorre na época de verão e permanece na zona marginal do gelo do Ártico e da área de Kongsfjorden.