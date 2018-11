Segundo o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), o estudo de arqueologia galáctica, hoje publicado na revista Astronomy & Astrophysics, descobriu uma irmã do Sol (estrela tipo G3) “muito especial”, devido à sua “idade” e “composição química”.

“Estima-se que serão milhares as estrelas irmãs do Sol que se formaram no mesmo enxame juntamente com a nossa estrela, há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Com o passar do tempo, as estrelas do enxame espalharam-se pela nossa galáxia, o que dificulta a sua deteção”, esclarece.

Em comunicado, o instituto explica que foi através de uma amostra de 230 mil espetros do Projeto AMBRE do Observatório da Côte d’Azur, e de dados astrométricos “muito precisos”, que os investigadores conseguiram “fazer uma seleção de estrelas com composições químicas semelhantes à do Sol”.

De acordo com o investigador do IA e da Universidade do Porto, Vardan Adibekyan, citado no comunicado, tendo em conta que “não há muita informação acerca do passado do Sol”, este estudo pode “ajudar a perceber onde na galáxia, e em que condições, se formou”.