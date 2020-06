“A nível europeu existem leis, mas são poucas e insuficientes e as que existem nem são cumpridas”, afirmou à Lusa João Saraiva, um dos três autores de um estudo publicado na revista “Forum of Animal Law Studies” em conjunto com Teresa Giménez-Candela e Helena Bauer, da Universidade Autónoma de Barcelona.

Segundo o biólogo, que criou um grupo de investigação sobre ética e comportamento animal na Universidade do Algarve (UAlg), o estudo “cruzou pela primeira vez” a biologia e o bem-estar dos peixes com a legislação existente, “juntando dois mundos que habitualmente não se cruzam”.

“Este cruzamento mostrou onde estão as insuficiências na lei e como e onde se pode colmatar, com mais investigação ou melhor aplicação da lei” adiantou, considerando que a forma como estes animais são mortos “é uma das medidas a alterar”, para além da “densidade de cultivo e a implementação do enriquecimento ambiental”.

Como solução apontou a “implementação da lei que já existe”, que passa também por “conhecer a biologia e o bem-estar das espécies que se cultivam e dar formação aos trabalhadores” das aquaculturas “ao nível do bem-estar animal, como aconteceu com as pecuárias”.

Outro ponto inclui a criação de “sistemas de certificação como já acontece para a sustentabilidade nas pescas”, onde o consumidor fica a “saber a forma e o local de captura, podendo decidir, por exemplo, não consumir espécies pescadas por arrasto”.