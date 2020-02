"A preocupação que há é que à medida que a EDP continua a crescer nos Estados Unidos, que nós esperamos que continue, a presença do investimento chinês na EDP possa apresentar problemas (...), e isso é o que iremos avaliar", disse o secretário da Energia do Governo do presidente Donald Trump.

Num encontro com jornalistas num hotel de Lisboa, o governante americano afirmou que a abordagem chinesa é a de "roubar propriedade intelectual", algo que "apresenta um risco para a rede de eletricidade dos Estados Unidos ou para a Defesa Nacional" norte-americana.