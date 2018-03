A Infraestruturas de Portugal vai investir cerca de 30 milhões de euros na estabilização de taludes na linha do Douro e instalar um sistema inovador de deteção de queda de blocos no troço Tua-Pocinho, divulgou hoje a empresa.

A linha do Douro foi hoje notícia pelo descarrilamento parcial de um comboio devido a um deslizamento de terras e pedras perto da estação do Ferrão, no concelho de Sabrosa. O incidente não provocou feridos e a circulação ferroviária foi interrompida entre o Peso da Régua e o Pinhão.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que a empresa tem efetuado um “trabalho de reforço das condições de segurança da linha do Douro” e adiantou que, para os próximos anos, “está previsto um investimento global de cerca de 30 milhões de euros”.

Segundo a empresa, em 2018 vão também ser investidos 450 mil euros na colocação de um sistema de deteção de queda de blocos, entre as estações do Tua e Pocinho.

Trata-se, de acordo com a IP, de um “sistema inovador com recurso a fibra ótica a instalar em contínuo naquele troço”.

Este ano avança a empreitada, no valor de 3,5 milhões de euros, para trabalhos de estabilização de sete taludes e serão realizadas ações pontuais em dois taludes, envolvendo um encargo estimado em 375 mil euros.

Para 2019 estão programadas empreitadas de estabilização em mais 13 taludes, num investimento de seis milhões de euros e, nos anos posteriores, serão intervencionados mais 40 taludes, num valor estimado de 17,8 milhões de euros.

Serão realizadas outras ações pontuais a executar em 16 taludes, num estimado três milhões de euros.

A IP disse ainda que, nos últimos cinco anos, executou um investimento de três milhões de euros na concretização de trabalhos de estabilização de taludes na linha do Douro.