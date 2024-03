“A formação de um núcleo secundário associado à nomeada depressão Nelson, e com deslocamento para sul em direção à região dos Açores, deverá provocar um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago”, adiantou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Para quarta e quinta-feira, está previsto “um aumento significativo da intensidade do vento com rajadas a rondar os 110 km/h no grupo ocidental [Flores e Corvo], na ordem dos 100 km/h no grupo central [Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial] e os 90 km/h no grupo oriental [São Miguel e Santa Maria]”.

Relativamente à agitação marítima, “as ondas de noroeste deverão atingir no grupo ocidental os 10 metros de altura significativa, com uma altura máxima de 20 metros, no grupo central as ondas devem atingir os oito metros e no grupo oriental os sete metros de altura significativa”.

Segundo o IPMA, uma corrente de noroeste, provocada pela ação conjunta entre um anticiclone centrado a noroeste dos Açores e a depressão Nelson centrada a sul das ilhas britânicas, “deverá transportar uma massa de ar fria e instável até à região dos Açores, dando origem a ocorrência de aguaceiros que poderão ser de granizo”.

As Flores e o Corvo estão sob aviso vermelho (o mais elevado da escala) entre as 2h00 (3h00 em Lisboa) e as 8h00 de quinta-feira, devido às previsões de agitação marítima, com ondas que poderão atingir os 20 metros de altura máxima.

Estão ainda sob aviso laranja das 14h00 de quarta-feira às 2h00 de quinta-feira e das 8h00 às 14h00 de quinta-feira, e sob aviso amarelo das 11h00 às 14h00 de quarta-feira e das 14h00 de quinta-feira às 8h00 de sexta-feira, devido à agitação marítima.

Foram ainda emitidos avisos para o grupo ocidental, devido à previsão de vento forte, laranja entre as 23h00 de quarta e as 8h00 de quinta-feira e amarelo das 14h00 às 23h00 de quarta-feira e das 8h00 às 11h00 de quinta-feira.

Já as ilhas do grupo central, estão sob aviso laranja, devido à agitação marítima, das 5h00 às 14h00 de quinta-feira, e sob aviso amarelo das 11h00 de quarta às 5h00 de quinta-feira e das 14h00 de quinta às 11h00 de sexta-feira.

Foi ainda emitido um aviso amarelo devido ao vento forte, entre as 17h00 de quarta e as 14h00 de quinta-feira.

São Miguel e Santa Maria estão também sob aviso amarelo das 17h00 de quarta às 11h00 de sexta-feira (agitação marítima) e das 11h00 às 23h00 de quinta-feira (vento).