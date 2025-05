A previsão do IPMA aponta para "céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral da região Centro até ao início da manhã".

Há ainda "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Centro e Sul".

O vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) predominando do quadrante norte, sendo por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde".

Vai ser também registada uma "pequena subida da temperatura máxima, exceto no Algarve", que conta com 23ºC em Sagres e 29ºC em Faro.

No resto do território continental, as máximas vão oscilar entre os 21ºC (Aveiro) e os 33ºC (Beja). As mínimas situam-se entre os 9ºC (Braga e Évora) e os 17ºC (Castelo Branco).

Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros", com a temperatura entre os 15/17ºC, e a Costa Sul "ondas inferiores a 1 metro", com as temperaturas entre os 18/19ºC.