O verão está a chegar. Em Espanha, as temperaturas podem chegar aos 42°C no vale do Guadalquivir, conta o El País. Segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), o período de estabilidade que começou no fim de semana passado, com temperaturas progressivamente mais altas e 34°C em Sevilha e Huelva, vai agora trazer a primeira vaga de calor do ano.

As temperaturas mínimas também serão elevadas, com noites tropicais no sul, no centro, na zona mediterrânica e no Ebro. Os dias mais quentes serão quinta e sexta-feira.

A subida gradual da temperatura vai começar a sentir-se a partir de terça-feira em Portugal continental, com aumento do Perigo de Incêndio Rural, cuja classificação máxima poderá atingir alguns concelhos do sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) salienta que a temperatura se encontra “já acima dos valores da normal climatológica do mês de maio na generalidade do território, e com tendência para uma subida gradual, mais significativa nos dias 29 e 30”.

Desta forma, a temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30°C na generalidade do território a partir do dia 27, terça-feira, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores acima de 35°C na região Sul e vale do Tejo. Beja, por exemplo, vai atingir os 39ºC na sexta-feira.

A temperatura mínima também irá aumentar, subindo gradualmente ao longo da semana para valores acima de 15 °C na generalidade do território.