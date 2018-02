Em declarações à agência Lusa, o presidente do IPO de Coimbra, Carlos Santos, explicou que as reclamações analisadas têm mais de um ano e que, no decorrer do processo de averiguações, "em sede de contraditório, houve oportunidade de dizer que não representam minimamente aquilo que é a realidade" do instituto.

"A própria ERS reconhece que as situações que estiveram na origem das reclamações estão já resolvidas, pois são muito pontuais, tinham a ver com alguma caracterização do serviço de informação ao nível da marcação dos doentes para o hospital de Dia", salientou o responsável.

Para Carlos Santos, o problema foi resolvido "e não havia necessidade de o tornar público desta forma, como está reconhecido no sítio da ERS na Internet".

Segundo o presidente do IPO Coimbra, na base das recomendações estão um conjunto de 16 reclamações, num universo de 200 mil contactos ao longo de todo o ano, "que não têm a mínima representatividade, embora todas as reclamações façam sentido" para o instituto.