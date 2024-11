“O conselho de administração aprovou o regulamento do provedor do utente e Graça Freitas aceitou ser a provedora do utente do IPO de Lisboa”, afirmou Eva Falcão na sessão de abertura da conferência que marca o encerramento das celebrações do centenário do IPO Lisboa, no Museu do Oriente, em Lisboa.

Graça Freitas assumiu a chefia da Direção-Geral da Saúde em 2017 e no final de 2022 comunicou ao Ministério da Saúde que não pretendia ver renovado o seu mandato, mas só viria a ser substituída em 01 de novembro de 2023.

Hoje no encerramento das celebrações do centenário do IPO de Lisboa, a presidente do conselho de administração indicou ainda que “é imperioso levar a cabo a construção do novo edifício de ambulatório".

“A atual dispersão dos serviços de ambulatório é ineficiente, duplica meios humanos, duplica meios técnicos, não promove o trabalho em equipa e não é uma estrutura humanizadora, obriga a que os doentes fragilizados façam longos percursos a pé pelo exterior. Só com o novo edifício edificado, será possível estar à altura destes 100 anos e prosseguimos da melhor forma a nossa missão”, afirmou.

Do programa da conferência constava também uma intervenção da ministra da Saúde, mas Ana Paula Martins apenas marcou presença e saiu ao mesmo tempo que o primeiro-ministro, ambos sem responderem a questões dos jornalistas.