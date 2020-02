O Serviço de Imuno-hemoterapia do IPO estará aberto entre as 09:00 e as 20:00 e convida todas as pessoas em condições físicas de o fazerem para efetuarem as doações, no âmbito do Dia Mundial do Cancro, que este ano tem o lema: ”Eu sou, eu vou”.

“Com o alargamento do horário de funcionamento do setor de dadores de sangue no Dia Mundial do Cancro, realçamos a importância da doação de sangue e de componentes sanguíneos para o tratamento dos doentes oncológicos, dando oportunidade a muitas pessoas que desejam ser dadoras no IPO e que não têm oportunidade de o fazer noutro horário”, adianta o IPO num comunicado divulgado hoje.

O IPO realça que, “como não há substituto para o sangue humano, a disponibilidade de sangue depende exclusivamente da generosidade de dadores benévolos” e, por isso, conta com o apoio de dadores regulares e pretende também sensibilizar os mais jovens, lembrando que “a dádiva de sangue é um gesto simples, indolor e muito gratificante porque permite salvar vidas”.

“Eu sou e eu vou” é uma campanha que convida à ação individual, das empresas e organizações. Lançada no Dia Mundial do Cancro, pretende o envolvimento das pessoas e da sociedade durante todos os dias do ano.

Para obter informações sobre a ação, o IPO recomenda o endereço eletrónico comunicacao@ipolisboa.min-saude.pt, o site http://www.ipolisboa.min-saude.pt/porque-ajudar-o-ipo/seja-dador-de-sangue ou os números de telefone 217 229 800, 217 229 817, 963 226 724 e 964 934 728.