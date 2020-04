A efeméride levou o governo de Boris Johnson a mudar o habitual feriado da primeira segunda-feira de maio para a sexta-feira 08 de maio, tendo inicialmente previsto uma série de eventos nas ruas, como desfiles com veteranos em várias partes do país e a permissão aos bares para ficarem abertos mais duas horas, até à 01:00, no fim-de-semana.

Porém, devido ao regime de confinamento decretado em 23 de março e às medidas de distanciamento social que visam proteger as pessoas mais vulneráveis, em especial os idosos, o programa foi alterado.

“Embora agora tenhamos de celebrar o VE 75 nas nossas casas e às nossas portas, e não em desfiles e festas de rua, acredito que o país se vai unir para marcar aquela ocasião histórica. Nestes tempos difíceis, os eventos de recordação são ainda mais significativos”, disse o ministro da Cultura, Oliver Dowden, hoje num comunicado.

As comemorações nacionais vão começar às 11:00 com dois minutos de silêncio e durante o dia terão lugar várias formas de celebração, como a leitura, pelo Príncipe Carlos, de um excerto do diário do avô em que este descreve o dia, incluindo quando saiu à varanda do palácio para acenar aos populares.

O Reino Unido registou 21.678 mortos durante a pandemia covid-19, de acordo com o balanço de terça-feira do ministério da Saúde britânico, que a partir de hoje, pela primeira vez, também vai passar a incluir informação sobre os óbitos fora dos hospitais.