“Não importa a percentagem. O que importa é que crescemos muito, aumentámos a nossa votação e conseguimos o melhor resultado de sempre em Oeiras”, afirmou Isaltino Morais no seu discurso no final da noite eleitoral, no núcleo central Taguspark.

Para o recandidato independente à Câmara Municipal de Oeiras, esta foi “uma grande vitória” que também significa “uma maior responsabilidade”.

“São tantos os oeirenses que confiam em nós que não podemos deixar de sentir o peso da responsabilidade. Depois de tantos anos a liderar este município, os eleitores demonstraram que não querem perder este modo de vida, querem que continuemos a inovar”, acrescentou.

E prosseguiu: “Queremos que este concelho seja o melhor do país e um dos melhores da Europa. Os próximos quatro anos vão ser de ainda mais trabalho, mas não se preocupem que, quem corre por gosto, não cansa”.

O movimento independente Isaltino Inovar Oeiras (In-OV) conquistou todas as freguesias do concelho, segundo dados da campanha.

Às 01:20 de hoje, o IN-OV tinha contabilizado 49,82% dos votos (30.947), seguido do PS (10,07%, 6.084 votos) e do PPD/PSD-MPT (7,92%, 4.782 votos), de acordo com dados provisórios do Ministério da Administração Interna (SGMAI).