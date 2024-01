Em comunicado enviado às redações, a reitora do Iscte, Maria de Lurdes Rodrigues, sublinhou que esta universidade e a Câmara de Odivelas "estão a montar um modelo inovador de residências universitárias, que irá proporcionar aos estudantes um novo tipo de experiência académica e, à comunidade, uma interface muito acessível ao ensino superior e a atividades científicas".

Acrescenta ainda que: “A residência será palco de programas especiais com estudantes internacionais, terá cursos intensivos no âmbito do Programa Erasmus, e, ao mesmo tempo, os seus residentes habituais irão participar em estágios na autarquia e colaborar em atividades da biblioteca, do museu e da escola de música, que funcionam no mesmo complexo patrimonial”.

Um espaço para os próximos 50 anos

A residência universitária irá ter 100 quartos simples e 52 quartos duplos, num total de 204 camas. As obras neste edifício começaram em novembro de 2023 e representa um investimento de 7,6 milhões de euros (mais IVA), com abertura prevista para fevereiro de 2025. A cedência de utilização do espaço pela Câmara Municipal de Odivelas ao Iscte tem a duração de 50 anos.

Durante o verão, e férias dos estudantes do ensino superior, está previsto que a residência universitária seja usada para alojar outros públicos, como atletas que participem em programas de treino desportivo promovidos pela Câmara de Odivelas.