Através de uma declaração, o antigo chefe militar Benny Gantz considera que a decisão do procurador-geral de Israel, Avichaï Mandelblit, que hoje acusou Netanyahu de fraude, suborno e abuso de confiança em três casos de corrupção, “tomará decisões para seu único interesse pessoal e para a sua sobrevivência política e não pelo interesse nacional”.

Netanyahu e Gantz ficaram virtualmente empatados após as legislativas de 17 de setembro e ambos falharam em garantir uma coligação maioritária no parlamento.

O país parece agora caminhar para uma terceira ronda de eleições em menos de um ano.

Antes de anunciar a decisão do procurador-geral, o Ministério da Justiça tinha indicado que Mandelblit anunciaria se acusava ou não Netanyahu ainda hoje, quando o parlamento foi encarregue pelo Presidente Reuven Rivlin de encontrar um chefe de governo, após as tentativas fracassadas de Netanyahu e do seu rival Gantz.