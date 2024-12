As Forças Armadas de Israel destruíram hoje armamento da milícia xiita Hezbollah no sul do Líbano, numa operação desenvolvida apesar do cessar-fogo acordado no final de novembro com aquele grupo, acusado de violar a sua parte do pacto.

Num comunicado citado pela agência noticiosa Europa Press, o exército refere que vários sistemas de lançamento de mísseis, foguetes, explosivos e outras armas escondidas foram detetados e destruídos na área de Wadi Saluki, um distrito no sul do país. As forças israelitas confirmaram também a descoberta de mais armamento numa operação simultânea levada a cabo em vários edifícios próximos, onde foram encontradas espingardas de assalto, granadas, minas e outro equipamento militar. Estas armas foram apreendidas e as zonas “demolidas”, avança. As forças israelitas continuam estacionadas no sul do Líbano no âmbito do acordo de cessar-fogo, que prevê a sua retirada até ao final de janeiro, coincidindo com a instalação das Forças Armadas libanesas na zona.