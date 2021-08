Nas imagens, divulgadas na passada sexta-feira, é possível ver um homem acender um fósforo e a colocá-lo no meio das ervas, antes de fugir. Tudo aconteceu perto de Montesarchio, uma vila a cerca de 49 quilómetros de Nápoles.

As imagens foram captadas por uma câmara oculta — e o homem foi detido.

Itália atravessa um período de calor e as autoridades alertaram segunda-feira para risco de mais incêndios. As temperaturas nalgumas partes do país podem chegar aos 45º Celsius.