“É um roubo e lesa os cidadãos honestos. Devemos todos pagar para que todos paguem menos”, frisou.

A Itália é o país da UE com maior nível de evasão fiscal, que anualmente se eleva a cerca de 190 mil milhões de euros, segundo um estudo da Tax Research LLP citado pela agência France-Presse.

Na conferência de imprensa, Conte anunciou por outro lado a nomeação de dois novos ministros, em substituição de Lorenzo Fioramonti, ministro da Educação, Ensino Superior e Investigação que se demitiu esta semana.

A pasta é dividida em duas, com Lucia Azzolina no Ministério da Educação e Gaetano Manfredi no do Ensino Superior e Investigação.

Lorenzo Fioramonti, membro do M5S, demitiu-se em protesto pela falta de reforço do orçamento do seu ministério.