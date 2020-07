Antes, a chamada “Porta de Banksy” será exposta no Palácio Farnese em Roma, que alberga a Embaixada francesa em Itália, na presença do embaixador Christian Masset e do procurador de Aquila, capital da região de Abruzzo (centro), onde a obra foi encontrada no início de junho.

A data e as condições do regresso a França não foram divulgadas.

De acordo com a agência italiana Agi, a obra poderia ficar na sede da UNESCO, em Paris, informação que não foi confirmada pelo organismo da ONU.

A obra atribuída ao famoso artista britânico Banksy tinha sido pintada em 2018 numa das saídas de emergência do Bataclan, localizada atrás da famosa sala de concertos, na passagem pela qual muitos espetadores do concerto Eagles of Death Metal tinham escapado, durante o ataque terrorista.