"A carta de condução deve ser renovada a partir dos 50 anos. Mas, em algumas situações a renovação acontece aos 40, 45, 60, etc. As regras são complicadas e muitos condutores têm a carta caducada. O nosso simulador diz-lhe quando renovar e envia-lhe alertas para não deixar passar o prazo", explica a DECO no site.

Assim, o simulador — disponível aqui — permite "após a introdução de algumas informações", como a data em que tirou a carta de condução e data de nascimento, perceber quando caduca o documento, saber quais os documentos necessários e ainda possibilita "aceder a apoio jurídico e até usufruir de desconto na obtenção do atestado médico".

A simulação é gratuita.