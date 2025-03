A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP NOVA) acaba de lançar o primeiro curso em Portugal inteiramente dedicado à Prescrição Social.

Sob o mote “Prescrição Social: da Teoria à Prática”, a formação é apresentada de forma simbólica no mês em que se assinala o Dia Internacional da Prescrição Social, a 19 de março. O curso decorrerá totalmente em formato online. As aulas decorrem em formato assíncrono, pelo que será o aluno a escolher quando é mais conveniente assistir. Além disso, o curso conta com 50 bolsas proporcionadas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 100 euros cada.

A escola destaca em comunicado que cada vez mais as populações apresentam problemas de saúde, cuja resolução não depende apenas da atuação do sistema de saúde. Por exemplo, aspetos como o sedentarismo, hábitos alimentares desadequados, isolamento social e solidão, dificuldades económicas e discriminação, têm um impacto profundo na saúde e bem-estar e exigem respostas multissetoriais, numa abordagem de integração de cuidados centrados na pessoa. Este curso promove a integração de cuidados de saúde e sociais, focados nas pessoas, com o objetivo de ajudar a prevenir doenças, promover a saúde e o bem-estar, e auxiliar na gestão de condições de saúde.

A Prescrição Social procura dar resposta a necessidades sociais, emocionais e práticas com impacto na saúde, através dos recursos disponíveis na comunidade, e de forma a complementar respostas clínicas ou farmacológicas.

“A Prescrição Social representa uma evolução na forma como abordamos a saúde e o bem-estar. Este curso é um passo importante para capacitar os profissionais a integrarem recursos comunitários nas suas práticas. É fundamental que os profissionais tenham uma compreensão sólida dos princípios da Prescrição Social para melhor responder às necessidades das pessoas”, explica a diretora da ENSP NOVA e também coordenadora do curso, Sónia Dias.

“A ENSP NOVA coordena e integra vários projetos de Prescrição Social, tanto em Portugal como a nível internacional e temos também investigação sólida nesta área. Recorde-se que há um ano lançámos a Rede Prescrição Social Portugal e um Centro de Conhecimento nesta área. Por isso, faz-nos todo o sentido lançar este curso único que vai ao encontro das necessidades que temos sentido no terreno e que será uma oportunidade de excelência para partilhar conhecimento e experiências com os participantes e para contribuir para uma abordagem mais holística e centrada nos cidadãos”, reforça Sónia Dias.

“Acreditamos – e os resultados também nos dizem isso – que a Prescrição Social pode transformar a forma como cuidamos da saúde das pessoas, promovendo não apenas a recuperação, mas também a prevenção e o bem-estar geral”, conclui a diretora da ENSP NOVA.

Durante a formação, os participantes terão a oportunidade de desenvolver uma compreensão clara do conceito de Prescrição Social, bem como a sua relevância e benefícios, os papéis das várias instituições e profissionais envolvidos, assim como operacionalizar a Prescrição Social, na prática, dominando os desafios e oportunidades que surgem nesse contexto.

Em termos de estrutura, o curso tem 28 horas lecionadas em português e conta com quatro módulos principais: Introdução à Prescrição Social; Papéis dos Diferentes Atores na Prescrição Social; Planeamento e Operacionalização de Iniciativas de Prescrição Social; Monitorização, Avaliação e Melhoria Contínua das Iniciativas de Prescrição Social. Além destes módulos, o curso proporcionará um seminário para partilha de experiências e discussão de casos – uma oportunidade para os participantes aprenderem com especialistas na área e trocarem experiências, fortalecendo ainda a sua rede de contactos.

Dada a abrangência da Prescrição Social, este curso destina-se tanto a profissionais de saúde como a profissionais do setor social e comunitário, bem como a dirigentes de organizações de saúde, sociais e municipais, investigadores e estudantes com interesse em compreender o tema e à comunidade em geral e os seus representantes interessados na matéria.

Todas as informações sobre o curso e forma de inscrição estão disponíveis no site da ENSP NOVA, que se pode consultar aqui.