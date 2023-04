Arranca esta quinta-feira a votação para a nova ponte que vai ligar o Porto e Vila Nova Gaia na nova linha “Rubi” do Metro do Porto prevista para 2026.

A iniciativa, levada a cabo pelas câmaras do Porto e de Gaia, do Ministério do Ambiente e do Jornal de Notícias, reuniu uma comissão composta pelos historiadores Amândio Barros e Hélder Pacheco, o jornalista Germano Silva, o engenheiro civil Humberto Varum e o músico Rui Veloso que selecionaram seis hipóteses para os cidadãos votarem:

Ponte da Boa Viagem

Ponte Douro

Ponte da Ferreirinha

Ponte da Boa Passagem

Ponte da União

Ponte Engenheiro Joaquim Sarmento

Para cada um dos nomes, a comissão explica o seu significado.

A votação está disponível no site do JN, e o resultado será anunciado a 2 de junho.