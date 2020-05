"Estamos a ter aqui um pequeno sismo, Ryan", comentou Ardern a Ryan Bridge, repórter e apresentador do programa de notícias "AM Show" do canal Newshub, que estava a conduzir uma entrevista em direto.

Ardern, que se encontrava no Parlamento da Nova Zelândia, em Wellington, ficou imóvel e serena enquanto a câmara de televisão registava o momento.

O sismo de magnitude 5.8 teve o seu epicentro a 30 km de Levin, cidade localizada a uma hora de carro da capital. No entanto, não foram reportados quaisquer feridos ou danos materiais, de acordo com o The Guardian.

"[Trata-se] de um abanão bem decente por aqui, mas se vires coisas a mexer atrás de mim, a Beehive [Colmeia] move-se mais do que a maioria", brincou Ardern, fazendo referência ao nome pelo qual o edifício principal do Parlamento é conhecido.