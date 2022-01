“28/março/1927 – 21/janeiro/2022. Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro. Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil”, escreveu o chefe de Estado nas redes sociais.

Em homenagem à mãe, Bolsonaro publicou fotografias e vídeos em que aparece ao lado de Olinda e de outros familiares.

A causa da morte de Olinda Bolsonaro, de 94 anos, ainda não foi divulgada oficialmente. De acordo com a imprensa local, a mãe do Presidente encontrava-se internada num hospital no interior de São Paulo desde a última segunda-feira.

Bolsonaro viajou na manhã de quinta-feira para o Suriname, naquela que foi a primeira paragem de uma viagem de dois dias que incluiu ainda a Guiana.

De acordo com a agenda oficial do chefe de Estado, que ainda poderá sofrer alterações, Bolsonaro mantém hoje um encontro com o Presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, estando a sua aterragem em Brasília agendada para as 20:30 (horário local, 23:30 em Lisboa).