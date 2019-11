"Nós alimentamos as tartarugas duas vezes por semana e um dos responsáveis observou que o seu número tinha diminuído significativamente", disse à AFP Kozue Ohgimi, chefe da secção de zoológicos e museus de Okinawa, no sul do Japão.

A administração do jardim zoológico teme que as tartarugas tenham sido roubadas para serem vendidas como animais de estimação no mercado negro. "São vendidas a preços altos", disse Ohgimi.

As tartarugas são pequenas, não têm mais de 20 centímetros de comprimento. No total, 64 tartarugas, 15 da espécie Ryukyu e 49 Cuora Flavomarginata desapareceram.

Ambas as espécies estão na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e também foram designadas "tesouros nacionais" pela Agência Japonesa de Assuntos Culturais, que proíbe o seu comércio.