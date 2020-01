Seguindo o espírito do fundador, S. Francisco de Assis, estes franciscanos cuidam, desde há década e meia, do Jardim Bíblico, que integra o que se pode apelidar de “tripé de evangelização” que instalaram em Fátima e que dá corpo ao Centro Bíblico dos Capuchinhos.

Tudo começou quando, há quase duas décadas, o então bispo de Coimbra, João Alves, enviou a Fátima um grupo de padres para verem quais as condições que a casa dos capuchinhos tinha para receber um retiro de verão.

“Eles vieram e viram que tínhamos boas instalações na casa, mas faltava um espaço verde que defendesse do sol dessa altura. Depois, o ministro geral (da Ordem) de Roma, em visita, viu que a casa estava um pouco exposta ao público e adiantou-nos dinheiro para adquirirmos o terreno onde se criasse um bosque, que é tradicional nos nossos conventos mais clássicos, onde tivéssemos um lugar de refúgio, de mais contemplação da natureza, de encontro pessoal com Deus”, recordou Frei Morgado à agência Lusa.

Estes incentivos juntaram-se ao reconhecimento de que, existindo já o Centro Bíblico, com a Difusora Bíblica – que se dedica à tradução e edição da Bíblia em múltiplos formatos e à publicação da Revista Bíblica – faria sentido um espaço que, além de relaxante e indicado para a reflexão interior, pudesse ser didático ao recorrer à natureza para ir ao encontro do texto bíblico.

E assim, com o apoio de um arquiteto paisagista cedido pelo Santuário de Fátima – Velho da Palma – e com as ideias de Frei Lopes Morgado, foi nascendo o Jardim Bíblico.

“Este era um espaço para mostrarmos às pessoas, até dentro da linguagem franciscana, as criaturas como revelação de Deus, como as letras que Deus foi deixando, as pegadas que Deus deixou na natureza”, explicou Frei Morgado, enquanto passeava de Bíblia na mão entre as árvores plantadas no complexo dos Capuchinhos.