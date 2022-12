Além dos três animais mortos, quarto primata ficou ferido por um dos disparos, segundo a empresa que explora o zoológico de Furuvik, situado a cerca de 200 km a norte de Estocolmo.

"O chimpanzé é considerado um animal de alto risco. Se estiver fora do parque, torna-se um perigo para a vida das pessoas", explicou à AFP Annika Troselius, porta-voz do grupo Parks and Resorts, que administra o zoológico.

Na tarde de quarta-feira, cinco dos sete chimpanzés conseguiram fugir do seu recinto por uma razão que ainda não foi esclarecida e vaguearam livremente no interior do parque.

Segundo o zoológico, a sedação "não é uma alternativa". "Para disparar um dardo anestésico é necessário estar muito próximo do animal. A isso soma-se a necessidade de esperar até dez minutos para o sonífero fazer efeito", afirmou o estabelecimento diante das críticas sobre a gestão do incidente.

Nesta quinta-feira, ao meio-dia local, os quatro primatas estavam no setor designado aos macacos, mas ainda não tinham regressado ao seu recinto, detalhou o zoológico de Furuvik no Facebook.

"Isso significa que não podemos permitir que as pessoas transitem dentro do parque e que ainda estamos em estado de alerta", ressaltou o estabelecimento em comunicado.

Apenas os funcionários do parque, que está fechado ao público pela temporada de inverno, estavam presentes no local durante o incidente.