Jean Alesi, antigo piloto francês de Fórmula 1 da Ferrari, foi levado sob custódia na segunda-feira, por volta das 16h00, "por danificar a propriedade de terceiros por meio de um artefacto explosivo" disse Antoine Wolff, procurador-adjunto de Nimes, à AFP, pouco tempo depois de a notícia ter sido avançada pelo jornal L'Equipe.

Segundo informações divulgadas pela imprensa francesa, o incidente ocorreu em Villeneuve-les-Avignon, onde o ex-piloto de 57 anos reside. A polícia foi chamada no domingo por volta das 22 horas locais [21h00 em Portugal continental] por vizinhos, preocupados com o som de uma explosão.

Um dos vizinhos viu e descreveu um veículo que abandonou o local, no momento em que se ouviu a explosão, de luzes apagadas. O condutor acabaria por ser encontrado e identificado como José Alesi, irmão de Jean.

O antigo piloto de F1 foi ao posto da polícia para libertar o irmão, explicando que o próprio estava também no carro com o filho e um amigo. Alesi explicou ainda o que aconteceu, o ex-Ferrari terá enfiado "fogo de artifício comprado em Itália" na janela do escritório de arquitetura do seu cunhado "sem imaginar que causaria tantos danos", contou o procurador-adjunto.

O piloto que foi muito amado, mas cuja carreira terminou com apenas uma vitória num Grande Prémio em 13 anos de carreira, explicou que queria pregar uma partida ao cunhado que está atualmente separado da irmã.

Ainda segundo Wolff, o cunhado de Alesi garante que não tem nenhum problema com o antigo piloto, no entanto apresentou queixa por danos na janela.

No final, para além de José, Jean Alesi e o filho e ainda o amigo, que também estava no carro, também foram detidos.