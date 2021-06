“Desde os meus cinco anos que sonho viajar no espaço. Em 20 de julho farei a viagem com o meu irmão, a maior aventura com o meu melhor amigo”, escreveu Jeff Bezos na sua conta na rede social Instagram.

O terceiro passageiro que a Blue Origin enviará para a órbita terrestre, por alguns minutos, será a pessoa que conseguir comprar o bilhete que está a ser leiloado até sábado.

Segundo um comunicado da empresa hoje divulgado, cerca de seis mil pessoas de 143 países já participaram no leilão, com o bilhete a chegar aos 2,8 milhões de dólares (2,3 milhões de euros).

O dinheiro angariado com a venda do bilhete será encaminhado para a fundação Club for The Future, criada pela Blue Origin para, nomeadamente, incentivar as novas gerações a prosseguirem carreiras científicas.

Em 20 de julho, a cumprir-se o programado, a nave onde seguirão os três passageiros irá separar-se do foguetão a cerca de 75 quilómetros de altitude e continuará a sua trajetória até ultrapassar os 100 quilómetros de altitude.

Os passageiros poderão “flutuar” em ambiente de microgravidade por alguns minutos e observar a curvatura do espaço.

Durante este tempo, o foguetão irá descer e pousar numa pista, sempre na vertical.

De seguida, a nave com os três passageiros regressará à Terra e será desacelerada por três grandes paraquedas e retrofoguetões antes de pousar num deserto do Texas, nos Estados Unidos.

Em 20 de julho completam-se 52 anos sobre a chegada dos americanos, e dos dois primeiros humanos, à superfície da Lua.