Foi um Jerónimo de Sousa crispado que se apresentou à comunicação social após conhecidos os resultados eleitorais na Madeira que ditaram a redução da força parlamentar da CDU a um deputado.

"O resultado não é separável da operação dirigida há meses para animar uma bipolarização artificial para credibilizar o PS como hipotética alternativa, ignorando os elementos que fazem deste partido uma mera fotocópia do PSD", ", afirmou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa referiu-se ainda a "sondagens encomendadas para preencher a notória falta de crédito do PS com o objetivo de amputar a livre expressão do voto de cada um".

"Continuarão a contar com a ação determinação e coragem da CDU", disse, "ainda que sem a força que é necessária"