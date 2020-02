“Infelizmente, o Governo não encetou verdadeiras negociações. Agarrou numa proposta, apresentou e ponto final, parágrafo. Isto não é a negociação da contratação coletiva, e estamos a falar de centenas de milhares de trabalhadores que não são aumentados nos seus salários há mais de dez anos”, considerou Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas.

O líder comunista falava à margem de uma visita aos Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, referindo-se à proposta que o Governo fez aos sindicatos da função pública, na segunda-feira, de um aumento salarial de sete euros para os dois níveis remuneratórios inferiores a 700 euros mensais.

Segundo o Governo, não há margem no Orçamento do Estado para aumentos salariais acima de 0,3%, mas, na visão de Jerónimo de Sousa, neste documento não há “qualquer norma proibitiva que impeça a valorização dos trabalhadores da administração pública”.

“O Governo não pode usar a arma do Orçamento do Estado, porque em termos de verbas alocadas e verbas possíveis de alocar, há possibilidade de uma outra resposta, uma resposta mais avançada por parte do Governo. Portanto, o orçamento não é o alibi”, argumentou.