Segundo o secretário-geral do PCP, foi com a luta dos trabalhadores e do povo "e a intervenção e ação da CDU que se avançou" no país.

"Será com uma CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país", admitiu.

Apelando depois à necessidade de "dar mais força à CDU", Jerónimo de Sousa disse que avançar é preciso, "para assegurar a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo", para a defesa da agricultura familiar.

"Avançar significa garantir que os que têm acesso ao estatuto da agricultura familiar têm o apoio técnico do Ministério [da Agricultura], têm majoração no apoio ao regime da pequena agricultura, têm garantida a gratuitidade nas bancas dos mercados" e, também, "garantir uma política que defenda preços justos à produção e que combata a ditadura da grande distribuição", rematou.

André Santos, primeiro candidato da CDU às eleições legislativas pelo círculo eleitoral da Guarda disse que um reforço da Coligação "é crucial para a melhoria das condições de vida no país" e, em particular, no distrito da Guarda.

Antes do almoço com militantes, o secretário-geral do PCP participou, em Pinhel, no distrito da Guarda, numa homenagem póstuma a José Dias Coelho, escultor e militante do PCP, natural de Pinhel, que foi assassinado pela PIDE em 19 de dezembro de 1961.